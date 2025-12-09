الرياض - كتبت رنا صلاح - تشتهر الخضروات الورقية بقيمتها الغذائية العالية، على مر العصور عرف الناس فوائدها وتأثيراتها الإيجابية على الصحة فاستخدموها في الطب الشعبي استخدامات متعددة، يعد الجرجير من أهم أنواع الخضروات الورقية التي تعزز الصحة لذا حديثنا اليوم بشكل تفصيلي عن فوائد الجرجير وأهميته.

ضاع عمرنا كله مانعرفش؟؟.. فوائد سحرية عند تناول الجرجير يوميًا.. شاهد ماذا سيحدث لجسمك

حيث تعتبر عشبة الجرجير من الخضروات الورقية منخفضة السعرات الحرارية أو تكاد تكون منعدمة، كما أنه غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تجعل منها غذاءاً مثالياً لعظام صحية ومناعة قوية.

14 فائدة لعشبة الجرجير

يعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بالعدوى.

يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات.

يساعد في خفض ضغط الدم.

يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الحديد.

يحسن صحة العظام وكثافتها.

يعتبر الجرجير مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم الضروريان لصحة العظام والعضلات.

غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات التي تعزز الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض.

غني بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك.

يحتوي على نسبة صغيرة من مجموعة فيتامين ب (ب1 وب2 وب6 وب9) الضرورية لصحة الجهاز العصبي.

منخفض السعرات الحرارية.

غني بالألياف الغذائية.

خالي من الدهون.

يحتوي الكوب منه على 0.8 جرام من البروتين.

لذا فإن فوائد أكل الجرجير لا تحصى لاحتوائه على تركيبة مميزة من الفيتامينات والمعادن التي تجعله مفيداً لصحة العظام والقلب ومناعة الجسم بل والشعر والبشرة أيضاً.