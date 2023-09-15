القصري يدعم هجوم الحمام المطروحي

أحمد جودة - القاهرة - القصري يدعم خط هجوم الحمام المطروحي

نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي في التعاقد مع مؤمن القصري مهاجم دمياط، وجمهورية شبين وغزل شبين وصيد المحلة وكيما اسوان السابق لتدعيم خط هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتعتبر صفقه القصري هي الصفقه الثالثة للفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع الثانئ النيجيري برايت إيميكا، ودانيال كولادي وتم قيدهما في صفوف الناشئين بالنادي.



يذكر أن الفريق المطروحي بدأ فترة إعداده في 28 أغسطس وخاض الفريق مباراتين وديتين خسر في الأولي من نصر براني بهدف نظيف وكانت مباراة لأختبار عدد من اللاعبين الجدد، والثانيه فاز بها الفريق علي دهميت بثلاثيه نظيفه سجلهم علي الحسيني" هدفين"، وعلاء لالا" هدف.

وأسفرت القرعه التي أقيمت الخميس بمقر إتحاد الكرة عن مواجهه الحمام لفريق المجد السكندري بملعب الحمام في الجوله الاولي للمجموعه السادسه" ب"

ويقود الفريق جهاز فني مكون من كابوريا مدير فني، وأشرف خميس مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس، وياسر سليمان طبيب، وعون خالد مدير إداري.