مدحت عبدالهادي: مواجهة الزمالك أمام أرتا سولار ستكون قوية.. وتم الاستعداد جيدًا لهذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن مواجهة الأبيض أمام نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، غدًا السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، مشددًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين.

مواجهة الزمالك أمام أرتا سولار ستكون قوية

وأضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس.

وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام إن الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر.

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في اللقاء، لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.