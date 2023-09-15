نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي فرج يحجز مقعده في نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المصنف الأول عالميا المصري علي فرج من تحقيق الفوز على منافسه بنصف نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش Qterminals چويل ماكين بنتيجة مجموعات 3-0.

تأهل علي فرج إلى نهائي بطولة قطر للإسكواش

قدم علي فرج مستوى رائع خلال المباراة نال إعجاب الحضور الجماهيري الكبير حيث تمكن من حسم المجموعات الثلاثة بواقع 11-8، 11-7، 11-7 خلال مدة زمنية 49 دقيقة.

ويلاقي على فرج في المباراة النهائية منافسه البيروڤي دييجو إلياس والذي تغلب بدوره على المصري مازن هشام في مباراة نصف النهائي الأولى بنتيجة 3-0.

وتختتم غدا منافسات بطولة قطر الدولية على مستوى الرجال والتي إنطلقت في التاسع من شهر سبتمبر بمشاركة نجوم العالم في لعبة الاسكواش.