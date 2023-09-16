نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. عدلي القيعي يكشف سبب رحيل سيد عبدالحفيظ الحقيقي.. محمد يوسف يصدم جماهير الأهلي بشأن الصفقة الجديدة.. تعليق قوي من بركات على خسارة المارد الأحمر للسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

محمد رضا بوبو يجري عملية جراحية بسبب منتخب مصر

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمد رضا بوبو لاعب الفريق لعملية جراحية ظهر اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني الأول خلال معسكره الأخير.

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جلسة خاصة لمارسيل كولر مع لاعبي الأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر عقب خسارة السوبر الإفريقي.

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رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي أثناء مواجهة الحمر مع مضيفه وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

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محمد صلاح يتخطى رياض محرز ويحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد صناعة هدفين لصالح الريدز في شباك وولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.





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عدلي القيعي يكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

كشف المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن السبب الحقيقي وراء إقالة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

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محمد يوسف يصدم جماهير الأهلي بشأن الصفقة الجديدة

وجه محمد يوسف مدرب النادي الأهلي السابق، صدمة قوية إلى جماهير القلعة الحمراء بشأن الصفقة الجديدة.

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أول تعليق من بركات على خسارة الأهلي للسوبر الإفريقي

علق محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة القلعة الحمراء للقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد الهزيمة بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة.