خطوة جديدة من الأهلي بشأن مفاوضات حامد حمدان بعد التألق فى كأس العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 05:28 مساءً - أكد مصدر فى الأهلي أن إدارة النادي ستحسم، خلال الأيام المقبلة، موقفها النهائي من صفقة حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين ونادي بتروجت، بعد تألقه مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العرب المُقامة حالياً فى قطر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع اللاعب طوال الفترة الماضية، وما حدث كان مجرد ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين، ولم يتدخل الأهلي بشكل رسمي فى المفاوضات مع اللاعب أو ناديه البترولي.

الأهلي يفكر في ضم حامد حمدان بعد التألق في كأس العرب

وأضاف المصدر أن تألق حامد حمدان في كأس العرب قد يدفع الإدارة الأهلاوية للدخول في مفاوضات مكثفة وجادة مع بتروجت للتعاقد مع اللاعب، خاصة أن الأهلي يرغب في تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر، حامد حمدان قد يكون صفقة مُفيدة للفريق، حال رحيل المالي آليو ديانج لاعب الفريق، الذي مازال يرفض تجديد عقده ويرغب فى الرحيل خلال يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير، لاسيما أن حامد سيتم قيده كلاعب محلي وفقاً للائحة اتحاد الكرة المصري.

موقف الأهلي من إتفاق الزمالك مع حامد حمدان

وأكد المصدر أن الأهلي سيتدخل مُباشرة فى مفاوضات مع بتروجت لضم اللاعب حال الاستقرار على هذه الخطوة، بعيداً عن الأنباء التي ترددت بشأن اتفاق اللاعب مع الزمالك للانتقال له قبل مطلع الموسم الجاري، قبل أن تتجمّد المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك.