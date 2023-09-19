ميدو ينتقد تصرف أوسوريو قبل مواجهة أرتا سولار

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، تصرف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان أوسوريو قد غادر تدريبات الزمالك، من أجل إلقاء محاضرات تدريبية قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن خروج أوسوريو من معسكر الزمالك لإعطاء محاضرات تدريبية غير مقبول.

وأشار: "هناك تقصير من الجهاز الفني واللاعبين وهذا السبب الأساسي في خسارة الزمالك من أرتا سولار، ولا بد من صحوة في الوقت الحالي".

واختتم: "لا بد من وجود نظام والزمالك خسر أمام فريق هواة لأنه لم يحترم المنافس".