نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي الأولي في الدوري المصري الممتاز 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره نادي زد مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

توقيت مباراة الإسماعيلي ضد نظيره زد في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة عصرًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف استاد القاهرة المباراة المرتقبة بين نادي الإسماعيلي ضد نظيره نادي زد في الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد نظيره زد في الدوري المصري

تذاع أحداث مباراة الإسماعيلي ضد نظيره نادي زد في الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري المصري.

القمر الصناعي نايل سات

اكتب التردد للقناة: 11861

اختر الاستقطاب للقناة: رأسي

اختر معدل الترميز للقناة: 27500

اختر معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6

اختر الجودة العالية للقناة:HD

تردد قناة أون تايم سبورت عرب سات

اسم القناة تايم سبورت

القمر الصناعي عرب سات

اكتب التردد للقناة: 12303

اختر الاستقطاب للقناة: أفقي

اختر معدل الترميز للقناة: 27500

اختر معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6

موقف الفريقين من ترتيب الدوري المصري الممتاز

يحتل نادي الإسماعيلي المركز السادس عشر دون نقاط، بينما يأتي نادي زد في المركز الخامس دون نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.