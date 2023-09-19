نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتليتكو مدريد ضد لاتسيو الإيطالي في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد نظيره نادي لاتسيو الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي أتليتكو مدريد ضد نظيره لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد لاتسيو الإيطالي

تذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد ضد نظيره لاتسيو عبر قناة بي إن سبورتس 5 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القناة على السهيل سات 11623

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

تردد بي إن سبورتس عبر النايل سات

تردد القناة 11054

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

ويتواجد نادي لاتسيو الإيطالي في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024،رفقة اندية لاتسيو الإيطالي سيلتك الاسكتلندي وفاينورد الهولندي.