نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة انطوان جريزمان.. ما تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة لاتسيو الإيطالي في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمي: يان اوبلاك

في خط الدفاع: ستيفان سافيتش، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو

في خط الوسط: سيزار ازبيليكوتا، ماركوس لورنتي، بابلو ريفاس، ثوماس ليمار

في خط الهجوم: انطوان جريزمان، الفارو موراتا

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد نظيره نادي لاتسيو الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي أتليتكو مدريد ضد نظيره لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.