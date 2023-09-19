نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة برسبوليس الإيراني في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

تشكيل النصر السعودي لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

في حراسة المرمي: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على لاجامي، إيميرك لابورت، محمد قاسم النخيلي

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، اوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

موعد مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره نادي برسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب زيادة ستاديوم المباراة المرتقبة بين نادي النصر السعودي ضد نظيره برسبوليس الإيراني في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا 2024.