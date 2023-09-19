ما موعد مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا 2023-2024؟

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا 2023-2024.

موعد مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره نادي برسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب زيادة ستاديوم المباراة المرتقبة بين نادي النصر السعودي ضد نظيره برسبوليس الإيراني في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

تذاع أحداث مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني عبر كل من:

بين سبورتس 1 القطرية بتعليق عامر الخوذيري

الكأس 9 بتعليق سمير المعيرفي

SSC sport 1 السعودية بتعليق عبدالله الغامدي

SSC Extra 1 بتعليق نور الدين على

دبي الرياضية 1 بتعليق أحمد العبدلي.

والجديد بالذكر ان نادي النصر السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أسيا موسم 2023-2024، رفقة اندية برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبة طاجيكستان.