نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على تشكيل البارسا، الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام رويال أنتويرب البلجيكي، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بيدري نجم البارسا إلى جانب رونالد أرواخو بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي خلال الفترة الماضية، عن مباراة رويال أنتويرب.



موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.



ويحتضن استاد أولمبيك ليوس كومباني أحداث مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا:-



حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو – جول كوندي – أندرياس كريستينسن – جواو كانسيلو

خط الوسط: جافي – جوندوجان – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة bein sports HD 4.