نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرتا سولار يرفع راية التحدي قبل مباراة العودة أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع بوزيان بن عريبي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرتا سولار الجيبوتي، راية التحدي قبل مواجهة الإياب أمام الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنظيره أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية، يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، بعد أن حقق الأخير الفوز بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب.

وواصل: "من الصعب الان ان أقوم بالكشف الاستراتيجية التي أقوم بالعمل عليها لمباراة العودة ولكن نعرف جيدا إنه سياق اخر على ملعب اخر وأمام جماهير وخاصة ان الملعب نجيله طبيعية وهناك الكثير من الأشياء التي يجب ان نأخذها في الاعتبار وستكون مباراة صعبة جدا امام فريق الزمالك والذي سيكون لديه الرغبة في تقديم مباراة جيدة امام جمهوره وعلينا ان نعد أنفسنا جيدا لذلك، فلدينا تحدي ويجب علينا ان نذهب إلى النهاية ولدينا هدفنا الا وهو التأهل وان نقدم مباراة كبيرة في القاهرة"

وأشار: "زيزو واحمد فتوح لاعبان كبيران جدا ويقدموا أداء رائع ويقدموا أفضل ما لديهم للزمالك ويسعدنا مواجهتهم وان نقدم أفضل أداء ممكن لدينا خلال هذه المباراة ونحن نكون سعداء في كل مرة نلعب ضد لاعبين كبار وفرق كبيرة



واختتم: "لقد جهزنا وفعلنا كل شيء لكي نستطيع المشاركة في الجولة الثانية للتأهل وقد لعبنا مباراة امام فريق كبير فريق الزمالك وسوف نأتي إلى القاهرة وسنحاول التأهل وان نجعل كل شعب جيبوتي سعيد".