القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحرصا من الفجر الرياضي على تقديم أخر أخبار كرة القدم العالمية، نستعرض لكم من خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتضن استاد أولمبيك ليوس كومباني أحداث مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة bein sports HD 4.

من هو معلق مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة برشلونة أمام نظيره رويال أنتويرب، للتونسي عصام الشوالي