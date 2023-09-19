نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام نظيره رويال أنتويرب، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن وقوع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، في المجموعة الثامنة رفقة أندية كل من بورتو البرتغالي، شاختار، رويال أنتويرب.

موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.



ويحتضن استاد أولمبيك ليوس كومباني أحداث مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة bein sports HD 4.