نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف زيزو النهائي من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة بيراميدز في افتتاح مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن سيتم معاقبة فريق الزمالك بعدم مشاركته في بطولة السوبر المصري للأبطال في النسخة المقبلة بعد اعتذاره في النسخة الماضية عن المشاركة في السوبر المصري.

وتابع إبراهيم تصريحاته خلال برنامجه كورة في الـ 90 الذي يذاع عبر راديو 9090: الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا سيشاركوا في السوبر المصري للأبطال بشكل رسمي، وفي حال عدم فوز إنبي بالكأس، سيشارك فيوتشر كرابع في البطولة.

وعن مواجهة الزمالك في الدوري: أحمد سيد زيزو وحاتم سكر سوف يغيبا عن مباراة بيراميدز بسبب تراكم البطاقات من الموسم الماضي في الدوري الممتاز.