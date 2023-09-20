الاتحاد الآسيوي لكرة السلة يختار حكمنا الدولي راشد المشيفري حكما فـي بطولة آسيا بقطر

كتب ــ عبدالله الجرداني: اختار الاتحاد الآسيوي لكرة السلة الحكم راشد بن سالم المشيفري لإدارة مباراة البطولة الآسيوية تحت ١٦ التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من ١٧-٢٤ سبتمبر الجاري. جاء اختيار المشيفري لإدارة مباريات البطولة نظرا لما قدمه من مستويات فنية جيدة سواء في تحكيم وادارة مباريات الدوري المحلي بكافة فئاته ومشاركته السابقة بنجاح في ادارة مباريات بطولة كأس آسيا للناشئين لكرة السلة التي استضافتها قطر خلال الفترة من 12-19 يونيو ٢٠٢٢، حيث حصل راشد المشيفري على الشارة الدولية في سبتمبر 2021.

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