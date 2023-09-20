فـي دوري عمانتل

– السيب يمشي واثقا نحو الصدارة بفوزه على الرستاق فـي ختام مباريات الأسبوع الرابع

– غدا.. ثلاث مواجهات فـي افتتاح الأسبوع الخامس أبرزها صحار وصور وصراع النقاط يحتدم

متابعة ـ صالح البارحي:

أثبت السيب بأنه المرشح الأول للفوز بألقاب هذا الموسم، بعد أن حصد نقاطه الكاملة من المباريات الثلاث التي خاضها في دوري عمانتل للموسم الكروي الحالي 2023/2024 ، وتبقت له مباراة مؤجلة أمام عبري من الجولة الأولى، حيث إن فوزه بنقاطها سيمنحه الصدارة شريطة أن لا يتعثر بأي نتيجة أخرى سوى الفوز في مباريات الجولات القادمة حتى موعد إقامة تلك المباراة، ناهيك عن أن السيب يمتلك كل الحلول الممكنة التي يحتاجها الفريق الطامح لمعانقة الألقاب سواء في تشكيلته الاساسية أو الاحتياطية على حد سواء.

وفي لقائه أمس الأول بختام الجولة الرابعة لدورينا، تمكن السيب من تخطي عقبة الرستاق في معقله بهدفين نظيفين مع سيطرة تامة على مجريات الأحداث في مباراة جاءت من طرف واحد، ليصل بذلك إلى النقطة التاسعة من أصل (9) نقاط ممكنة وهو ما لم يحدث لأي فريق آخر بنهاية الأسابيع الأربعة، فيما يتبقى للنهضة – كذلك – مباراة مؤجلة أمام صور بمجمع صور بسبب مشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الصدارة حاليا تذهب لمصلحة صحار الذي رفع رصيده إلى (10) نقاط من أصل (12) ممكنة، فيما يحل السيب ثانيا برصيد (9) نقاط من ثلاث مباريات والنهضة (7) نقاط من ثلاث مباريات وظفار مع نادي عمان (6) نقاط من أصل (12) نقطة، حيث انتهت مباريات الجولة الماضية بفوز صحار على الوحدة 3/‏ 1 ، نادي عمان على الشباب 1/‏صفر، النصر على عبري 1/‏صفر، ظفار على بهلاء 1/‏صفر، السيب على الرستاق 2/‏صفر، فيما تم تأجيل مباراة صور والنهضة.

أسبوع ساخن

الأسبوع الخامس من دوري عمانتل الذي سينطلق مساء غد سيكون ساخنا للغاية، وسيكون شعار جميع الفرق دون استثناء (لا للخسارة) فالاهداف تختلف نعم، لكن النقاط الثلاث هي التي ستحقق مبتغى كل فريق مهما كان طموحه، فهناك من يطمح لزيادة رصيده من أجل صراع اللقب وهناك من يسعى لزيادة عدد نقاطه للدخول في مناطق الامان مبكرا، وهناك من يبحث عن الخروج من مراكز المؤخرة التي لا يحبذها أي فريق بطبيعة الحال .

غدا، ستنطلق صافرة الجولة الخامسة من مجمع صحار، حيث يسعى صحار المتصدر للمحافظة على صدارته عندما يستضيف نظيره نادي صور في الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، فيما بهلاء يستقبل الوحدة بمجمع نزوى وهما جريحا الجولة الماضية بالخسارة وستبدأ صافرة الصراع بذات التوقيت أعلاه، فيما يشهد ستاد السيب بدءا من السابعة وخمسين دقيقة مباراة مثيرة بين نادي عمان الذي تخطى عقبة الشباب في الجولة الماضية أمام عبري الذي خسر بصعوبة بالغة مباراته السابقة أمام النصر .

أما يوم السبت، فسيشهد ثلاث مباريات كذلك، حيث يلعب الرستاق على ملعبه بمجمع الرستاق أمام جاره نادي الشباب عند الخامسة وخمس وعشرين دقيقة وهي مباراة ديربي منتظرة، فيما يلعب النصر مع النهضة بمجمع السعادة عند الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، ويلعب السيب مع ظفار بستاد السيب في الثامنة إلا عشر دقائق إن شاء الله تعالى .