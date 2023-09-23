نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم 2023-2024، بعد مواجهة موناكو ضد نيس مساء الجمعة 22 سبتمبر 2023.

موقف باريس سان جيرمان من ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر نادي موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة.

يتصدر كليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 اهداف، بينما يأتي مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي في المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات الجولة القادمة

كليان مبابي، باريس سان جيرمان، 7 أهداف

مصطفي محمد، نانت، 4 أهداف

وسام بن يدر، موناكو، 4 أهداف

زكريا ابو خلال، تولوز، 3 أهداف

تاكومي مينا مينو، موناكو، 3 أهداف

تيدي تيوما، ريمس، 3 أهداف

موسي النعمري، مونبلييه، 3 أهداف

تيرم موفي، نيس، 3 أهداف

نبيل علوي، لوهافر، 3 أهداف

تذاع مباريات الدوري الفرنسي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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