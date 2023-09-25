نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتساب هدف مباراة البنك الأهلي وبيراميدز لإبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتسب الهدف الوحيد الذي سجله نادي بيراميدز في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري على استاد السلام لصالح مهاجم نادي بيراميدز الشباب وقائد المنتخب الوطني الأول إبراهيم عادل.

وطبقا لتقرير حكم المباراة الكابتن أحمد الغندور فإنه تم احتساب الهدف لصالح إبراهيم عادل وليس هدفا عكسيا.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

وأضاف بيراميدز ٣ نقاط مهمة لرصيده في الدوري بالفوز بهدف نظيف على حساب البنك الأهلي سجله إبراهيم عادل.

