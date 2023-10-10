كولر يتخذ قرار بشأن ضم مدافع جديد في الأهلي .. وتحرك طبي لأجل موديست

انت الأن تتابع خبر كولر يتخذ قرار بشأن ضم مدافع جديد في الأهلي .. وتحرك طبي لأجل موديس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي هاني حتحوت عن محاولات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لإنقاذ موديست مهاجم الفريق الأول المنضم حديثا للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضيةويحاول كولر إظهار موديست بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة من بطولة الدوري بعدما ظهر بحالة بدنية سيئة في المباريات السابقة حيث يسعى المدرب الاستفادة من اللاعب في المباريات المقبلة

ووجه كولر الجهاز الطبي ومدرب الأحمال لضرورة سرعة الإعداد موديست والوصول إلي جاهزية بدنية وفنية عاليه ووضع برنامج خاص استعدادا لاستقبال الفرنسي وإعداده للمرحلة المقبلة حيث يسعى المدرب للاستفادة من خدماته في بطولة دوري ابطال إفريقيا

[الأهلي]

الأهلي

لاعب جديد ينضم للنادي الأهلي

وطلب كولر من إدارة النادي الأهلي تدعيم خط الدفاع بلاعب جديد حيث يسعى لإعارة مدافعه محمد مغربي لاعب سموحة الحالي وذلك لدعم خط الدفاع في ظل ضغط المباريات الفترة المقبلة

ويسعى كولر عودة محمد المغربي أو ضم مدافع جديد خصوصا وأن اللاعب يرفض العودة من جديد خوفا من الابتعاد عن المباريات والجلوس على دكة الاحتياط بينما يلعب مع فريق سموحة أساسيا في الموسم الحالي

مدرب الأهلي يطلب مدافع

ويعاني النادي الأحمر خلال الموسم الجاري من ضغط المباريات في ظل كثر ة البطولات المحلية والافريقية بعد إضافة بطولة دوري السوبر الإفريقي وكذلك استحداث بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وبالتلي هو في حاجه لكل اللاعبي في القائمة خوفا من تعرض أحد للإصابة

في الوقت ذاته يرغب كولر المدير الفني للأحمر الحصول علي مدافع جديد في الفترة القادمة بعد إصابة محمود متولي بجانب خلق أجواء تنافسية بين اللاعبين تزيد من قدراتهم وتحفزهم للاستمرار بمستوي عالي الفترة المقبلة