انت الأن تتابع خبر بقرار من نونو سانتو.. الاتحاد السعودي يجهز أحمد حجازي لكأس العالم للأندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى المدرب البرتغالي نونو سانتو، لتجهيز المدافع المصري أحمد حجازي، من أجل مشاركة نادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، التي تقام في مدينة جدة خلال الفترة من يوم 12 إلى 22 من شهر ديسمبر المقبل.ويشارك الاتحاد في مونديال الأندية، بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، وممثلاً عن المملكة العربية السعودية المنظمة للبطولة، لتكون المشاركة الثانية للعميد في كأس العالم للأندية، بعد المشاركة في نسخة عام 2005.

أحمد حجازي أحد أبرز المساهمين في فوز الاتحاد بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر مايو الماضي، ويخضع عقب العملية التي أجراها لبرامج علاجية وتأهيلية.

تجهيز أحمد حجازي لكأس العالم للأندية

صحيفة “الرياضية” السعودية، أفادت أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، يسعى لتجهيز أحمد حجازي المصاب، من أجل الاستعانة بمجهوداته في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في السعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالنادي السعودي، تتابع عن كثب التأهيل الخاص بالدولي المصري أحمد حجازي، الذي أصبح قريبًا من العودة.

ويلتقي فريق الاتحاد السعودي، مع فريق أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس العالم للأندية، وستقام المباراة يوم 12 ديسمبر على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، والفائز من المباراة سيلتقي مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في مباراة الدور الثاني.

وكان الاتحاد قد خسر مواجهة ديربي جدة، أمام غريمه الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم رباعي الاتحاد ، حسن قاديش ، هارون كمارا، فيصل الغامدي وزكريا هوساوي لصفوف المنتخب السعودي الأول وخوض معسكر تدريبي في البرتغال.