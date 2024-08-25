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أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي ضمك السعودي اهتمامه بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الصيف.

عاجل.. ضمك يرغب في ضم محمد الشناوي

وأشار مصدر داخل النادي الأهلي إلى أن النادي السعودي يرغب في ضم الشناوي لتدعيم مركز حراسة المرمى هذا الموسم.

وأكد المصدر على أن الشناوي طالب النادي السعودي بالتواصل مع مسؤولي الأهلي لحسم الصفقة.

وشدد المصدر على أن الشناوي لا يُمانع الانتقال للنادي السعودي لكن هذا الأمر سيكون عبر بوابة الأهلي.