الارشيف / الرياضة

عاجل.. ضمك يرغب في ضم محمد الشناوي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ضمك يرغب في ضم محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي ضمك السعودي اهتمامه بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي هذا الصيف.

عاجل.. ضمك يرغب في ضم محمد الشناوي 

وأشار مصدر داخل النادي الأهلي إلى أن النادي السعودي يرغب في ضم الشناوي لتدعيم مركز حراسة المرمى هذا الموسم.

وأكد المصدر على أن الشناوي طالب النادي السعودي بالتواصل مع مسؤولي الأهلي لحسم الصفقة.

وشدد المصدر على أن الشناوي لا يُمانع الانتقال للنادي السعودي لكن هذا الأمر سيكون عبر بوابة الأهلي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا