منتخبنا الوطني الأولمبي يواجه اليوم نادي ثاب لوانغ يونايتد التايلاندي فـي ثاني تجاربة الودية

قبل التوجه إلى كمبوديا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية

كتب ـ خالد الجلنداني :

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية في معسكره الخارجي المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك عندما يلاقي نادي ثاب لوانغ يونايتد في الساعة الرابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان وذلك في اطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية بالمجموعة السابعة برفقة منتخبات العراق وكمبوديا وباكستان والتي تستضيفها كمبوديا خلال الفترة من 3 الى 9 سبتمبر القادم يتأهل منها صاحب المركز الأول بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11 إلى لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية عام 2026م.

وكان منتخبنا الاولمبي خاض مباراته الودية الأولى في المعسكر الخارجي أمام المنتخب الكويتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منها وتعد هذه التجربة الودية الثانية فرصة مهمة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى واختيار التشكيلة المثالية التي سيعتمدها المنتخب عليها في التصفيات الآسيوية حيث يسعى منتخبنا من خلال هذه المباريات الودية إلى تعزيز جاهزيته الفنية والبدنية وتجربة جميع اللاعبين بما في ذلك العناصر التي لم تشارك في المباراة الأولى لمنحهم فرصة اكتساب الخبرة وتأقلمهم مع أجواء المباريات التنافسية ويعول الجهاز الفني على هذه التجربة لتحديد نقاط القوة والضعف في أداء اللاعبين بهدف بناء فريق متماسك قادر على تحقيق طموح التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2026.

بداية المشوار

وسوف تغادر بعثة منتخبنا الى كمبوديا يوم غد الخميس تحضيرا للمشاركة في التصفيات حيث يستهل منتخبنا مشواره بملاقاة المنتخب الكمبودي يوم 3 سبتمبر القادم في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت سلطنة عمان ويتلقي في المباراة الثانية امام المنتخب العراقي يوم 6 من نفس الشهر في الساعة الواحدة ظهرا ويختتم مشواره بمواجهة منتخب باكستان يوم 9 سبتمبر القادم في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت سلطنة عمان .

وكان منتخبنا الوطني الأولمبي بدأ مرحلة الاعداد للتصفيات منذ شهر مايو الماضي حيث دخل في معسكرات تدريبية داخلية بمحافظة مسقط لعب فيها تجارب ودية بعدها توجهه الى روسيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من الاول وحتى الحادي عشر من شهر يونيو الماضي خاض خلاله ثلاث تجارب ودية منها مباراتان أمام المنتخب الاولمبي الروسي خسر المباراة الاولى بنتيجة صفر/‏‏1 وتعادل في المباراة الثانية سلبيا وكانت التجربة الثالثة امام فريق نادي ساتورن رامنسكوي الروسي خسرها بنتيجة صفر/‏‏1 بعدها عاد المنتخب الى السلطنة واستأنف تدريباته بالمعسكرات الداخلية ثم توجه الى العاصمة القرغيزية بيشكيك وشارك في شهر يوليو الماضي بالبطولة الرباعية الدولية وحل فيها بالمركز الثاني خلف المنتخب السوري الذي توج باللقب وجاء منتخب قيرغيزستان في المركز الثالث والمنتخب البحريني في المركز الرابع .

وفي شهر اغسطس الجاري شارك المنتخب الوطني الاولمبي في بطولة الخريف التي نظمها الاتحاد العماني لكرة القدم بمشاركة خمسة أندية وهي السيب والنهضة والشباب وظفار والنصر وتوج نادي النهضة باللقب عقب فوزة بركلات الترجيح في المباراة النهائية على المنتخب الأولمبي وسيكون معسكر تايلاند المحطة الاعدادية الاخيرة لمنتخبنا الوطني قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية التي يأمل من خلالها تحقيق بطاقة التأهل الى التصفيات الآسيوية القادمة.

وتتكون قائمة المنتخب الاولمبي حاليا من 24 لاعبا وهم : جواد بن خليفة العزي وأسامة بن محمد المحروقي وناصر بن علي الصقري وسمير بن عبدالعزيز الحاتمي وسعيد بن غاصب الغنبوصي (السيب) ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وعبدالعزيز بن جمعة الشقصي ولقمان بن صالح الجديدي (الرستاق) وعبدالله بن مبارك الجابري (الخابورة) ورشاد بن عبدالحميد الذهين وأسامة بن مجدي شعبان وزياد بن طارق الراسبي (النصر) ومحمد بن سالم العريبي ونايف فرج وسلطان بن بدر المرزوق وتركي بن عبدالله بيت ربيع (ظفار) وعاهد بن الحبشي المشايخي (النهضة) وعبدالعليم الرواحي (فنجاء) وعلي بن حسن البلوشي (عُمان) وعبدالهادي بن حفيظ المنوري (المصنعة) وإبراهيم بن سعيد الكندي (بهلاء) ومسعود بن سيف البحري (الشباب) وحمد بن هلال النعيمي (المجد الإماراتي) ويسار بن سعيد البلوشي (صور).