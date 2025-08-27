(أ.ف.ب) : تخوض البرازيل، الساعية إلى لقبها الأول منذ 2002 والسادس في تاريخها، مباراتين وديتين استعداديتين لمونديال 2026 في كرة القدم ضد كوريا الجنوبية واليابان في أكتوبر ، وضمنت البرازيل مقعدها في النهائيات العالمية مع بقاء جولتين على نهاية تصفيات أميركا الجنوبية، وذلك بعدما بدأت مشوارها مع مدربها الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتعادل مع الإكوادور 0-0 والفوز على الباراغواي 1-0 ، ويلتقي «سيليساو» مع كوريا الجنوبية وقائدها هيونغ-مين سون على ملعب كأس العالم في سيول الذي يتسع لـ66 ألف متفرج، في العاشر من أكتوبر، ويلتقي نظيره الياباني الذي يستقبل أبطال العالم خمس مرات على ملعب طوكيو في 14 أكتوبر بحسب الاتحاد المحلي للعبة.

