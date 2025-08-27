ارتياح تام من نتائج المعسكر فـي تركيا.. والكتيبة الحمراء على أهبة الاستعداد لمواجهة أوزباكستان

كيروش يضع اللمسات الأخيرة لمنتخبنا قبل المغادرة إلى طشقند

متابعة : صالح البارحي :

كارلوس كيروش وجهازه المعاون يسابقون الزمن من أجل إيصال منتخبنا للجاهزية التامة من خلال التدريبات اليومية التي تخوضها الكتيبة الحمراء في المعسكر الحالي بتركيا، حيث يأمل الجهاز الفني بأن يجني ثمار هذا المعسكر الذي يسير على ما يرام ووفق الخطة المرسومة من قبله ، وذلك من أجل الظهور الأول للأحمر رفقة كيروش الذي حل بديلا عن رشيد جابر الذي أقيل من منصبه في أعقاب النتائج السلبية التي تحققت في عهده وخاصة بتصفيات المونديال ، وسيأتي الظهور الأول لكيروش مع منتخبنا بدءا من بطولة اتحاد وسط آسيا التي سيخوضها الأحمر استعدادا لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026م بجانب قطر والامارات على التوالي .

البطولة التي ستعد منتخبنا للملحق يعتبرها كيروش بمثابة خير إعداد للفريق وفرصة للكشف عن قدرات كل اللاعبين ، والتيقن من هضم اللاعبين للإسلوب الذي سيتبعه مستقبلا مع الفريق، وكذلك طريقة اللعب المناسبة التي سيثبتها لتجاوز عقبة العنابي والامارات بالملحق، الأحمر سيبدأها بمواجهة صعبة أمام أوزباكستان المستضيف بتاريخ 30 أغسطس الحالي ثم قرغيزستان في 2 سبتمبر وينهي مشواره بالدور الأول بالبطولة أمام تركمانستان بتاريخ 5 سبتمبر في طشقند بإذن الله تعالى .

العمل يتواصل

إلى ذلك الحين ، يتواصل العمل عبر حصتين تدريبيتين يخوضهما الأحمر يوميا بقيادة كيروش ، فقد خاض الفريق صباح أمس الأول حصة استشفاء تامة وهي عبارة عن مشي في محيط الفندق وتغيير جو مفتوح بعيدا عن الصالة الرياضية ، فيما كان التدريب المسائي على ملعب التدريب المخصص بالمركز التدريبي بنادي فنربخشه كما هو المعتاد ، وقد أظهر جميع اللاعبين ثقة كبيرة وأريحية تامة من خلال عطاءاتهم الإيجابية في التدريبات ، ناهيك عن الحماس والرغبة والطموح التي ظهرت عليهم عبر ملامحهم العامة وسط التدريبات . الأمر الذي منح كيروش مؤشرا جيدا للغاية في أنه وصل إلى درجة عالية من الجاهزية قبل السفر إلى طشقند ، وبأن المجموعة هضمت ما يدور في خلده بشكل سريع وهو ما يسعى له نظرا لضيق الوقت عن موعد انطلاق مباريات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال ، أن ما أظهره اللاعبين في التدريبات سيكون واضحا على عطاءهم في المباراة الأولى ببطولة إتحاد وسط آسيا إن شاء الله تعالى ، وخاض الفريق مساء أمس التدريبات المحددة وفق البرنامج المعد سلفا على مدار حصتين صباحية ومسائية كذلك .

انضمام

أصبح في حكم المؤكد انضمام الرباعي محسن الغساني وعصام الصبحي وخالد البريكي وعبدالرحمن المشيفري إلى معسكر المنتخب في بداية شهر سبتمبر فقط ، وبالتالي عندم تواجدهم في المباراة الأولى أمام أوزباكستان حسب المؤشرات الأخيرة ، إلا أن فرصة عصام الصبحي بالانضمام أصبحت أكبر إذا سمح له المدرب رشيد جابر مدرب القوة الجوية العراقي بالانضمام إلى معسكر المنتخب عقب نهاية المباراة الودية لفريقه في مصر بتاريخ 28 أغسطس الحالي ، وفي كل الاحوال فإن الجهاز الفني لمنتخبنا وضع كل الاحتمالات للمباراة الاولى على أقل تقدير .

آراء من المعسكر

حارب : الاجواء مثالية جدا

(الوطن الرياضي) تواصل مع عدد من لاعبي المنتخب في المعسكر المقام حاليا في تركيا لمعرفة آرائهم حول سير التدريبات هناك ، حيث قال حارب السعدي قائد وسط المنتخب والذي سيغيب عن مباراتنا أمام قطر بالملحق الآسيوي بسبب حالة الطرد التي تعرض لها في مباراة فلسطين الحاسمة : المعسكر يسير على ما يرام ووفق ما رسمه المدرب له منذ بداية إنطلاقته ، كل اللاعبين في أتم الجاهزية ويسعون بأن يكونوا في الموعد قبل صافرة بداية بطولة اتحاد وسط آسيا ، المدرب يود أن يصل بنا إلى تطبيق كل ما يهدف إليه في المرحلة القادمة ، والحمد لله الكل متعاون والاجواء مثالية للغاية ، حيث نعيش جو أسري رائع وسط أجواء مميزة تشهدها أروقة المعسكر في التدريبات أو في الحياة العامة ، نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق الاهداف في المرحلة القادمة بالصورة التي يتمناها الوسط الرياضي والجهاز الفني .

المنذر : سنقدم كل ما لدينا

المنذر العلوي : الامور كلها طيبة ، والاجواء في المعسكر كلها على ما يرام ، الشباب كلهم جاهزون وفي أتم الاستعداد لتقديم مستوى طيب في البطولة الودية ومنها السير قدما نحو الافضل بمباريات الملحق ، سنقدم كل ما لدينا وسنعمل على إستعادة ثقتنا بأنفسنا مع كيروش ، وأن نكون في صدارة مجموعتنا بالملحق الآسيوي ، طموحاتنا كبيرة في المنافسات القادمة ويبقى علينا العمل والتعاضد والاستماع لتعليمات المدرب وتنفيذها بالطريقة التي يراها مناسبة لقدراتنا ، ونسأل الله التوفيق .

الخميسي : نعمل بجدية

قائد خط دفاع منتخبنا أحمد الخميسي قال : معسكر ممتاز جدا ، ونحن في أتم الجاهزية ونبذل قصارى جهدنا ، نعمل بجدية ونتمرن فترتين استعدادا لبطولة اتحاد وسط آسيا وهي بروفة لمباراتي الملحق الآسيوي لكأس العالم أمام قطر والامارات في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله تعالى ، لن نبخل بأي شي بل سنعمل بكل ما أوتينا من قوة ، ونتمنى أن تكون النهاية سعيدة ومنها للمونديال بوقفة الجميع وتعاضدنا وتكاتفنا بكافة الاطياف من لاعبين وجهاز فني ووسط رياضي وجماهير وإعلام ، ونسأل الله التوفيق .