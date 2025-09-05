ليبيا تهزم أنغولا وتتمسك بأمل المونديال

ليبيا تهزم أنغولا وتتمسك بأمل المونديالأنعش المنتخب الليبي آماله في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعد فوزه على نظيره الأنغولي (1 ـ صفر) في المباراة التي جرت مساء الخميس في الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة ضمن المنافسات الأفريقية المؤهلة للبطولة، والتي شهدت كذلك فوز منتخب كاب فيردي على موريشيوس (2 - صفر) ضمن المجموعة ذاتها.

وعزز منتخب كاب فيردي رصيده في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة أمام منتخب الكاميرون الثاني (12 نقطة) والذي تلتقي مع منتخب اسواتيني (نقطتين) لاحقا، والمنتخب الليبي ثالثا برصيد 11 نقطة، ومنتخب أنغولا رابعا بسبع نقاط وموريشيوس خامسا بخمس نقاط.

ويدين المنتخب الليبي بفوزه لمهاجمه عز الدين المريمي برأسية من مسافة قريبة، إثر عرضية من فاضل منصور بعد هجمة مرتدة خاطفة في الدقيقة (48)، وحاول منتخب أنغولا الذي كان الطرف الأفضل إدراك التعادل، إلا أن تألق الحارس الليبي مراد الوحيشي وخط دفاعه حال دون اهتزاز الشباك.

وفي المباراة الثانية، سيطر منتخب كاب فيردي على المجريات بشكل تام، وافتتح التسجيل عبر مهاجم استريلا البرتغالي جوفان في الدقيقة (22)، وعزز مدافع البطائح الإماراتي ديني بورغيش النتيجة في الدقيقة (71).

وفي مباراة أخرى، فقدت غانا نقطتين ثمينتين في صراع المجموعة السابعة، بتعادلها مع مضيفتها تشاد (1 - 1) في نجامينا، ومنح المخضرم جوردان أيو التقدم لمنتخب غانا مستغلا تمريرة متقنة من لاعب توتنهام الإنجليزي محمد قدوس في الدقيقة (17)، وأدرك سيليستين إيكوا التعادل للمنتخب التشادي من تسديدة خاطفة في الدقيقة (89).

كما تغلب منتخب مدغشقر على جمهورية إفريقيا الوسطى بنيجة (2 - صفر)، حيث افتتح وارن كادي التسجيل في الدقيقة (45+2) وعزز أرنو راندريانانتيناينا النتيجة في الدقيقة (59)، فيما يلعب لاحقا منتخب مالي مع ضيفه منتخب جزر القمر.

ويتصدر منتخب غانا الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام مدغشقر، ويأتي منتخب جزر القمر (12 نقطة) ثالثا بانتظار نتيجة المبارة مع منتخب مالي الرابع برصيد 9 نقاط، فيما يحل منتخب أفريقيا الوسطى خامسا بخمس نقاط، في الوقت الذي حصد فيه منتخب تشاد أولى نقاطه وحل في المركز السادس.