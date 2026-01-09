سر تركيبة كريم النشا والليمون لبشرة صافية خالية من البقع في اسبوع واحد فقط

الرياض - كتبت رنا صلاح - إن بشرة الوجه تعتبر أحد مناطق الجسم الأكثر حساسية والتعرض للعوامل الخارجية التي لها تأثير سلبي مثل التلوث والدخان أشعة الشمس مما ينتج عنه ظهور البقع التجاعيد حب الشباب، ولذلك يمكن التعرف على سر تركيبة كريم النشا والليمون لبشرة صافية خالية من البقع في فترة قصيرة

سر تركيبة كريم النشا والليمون لبشرة صافية خالية من البقع

إن سر تركيبة كريم النشا والليمون لبشرة صافية خالية من البقع يتمثل في استخدام المكونات الفعالة التي تساعد في تحسين صحة البشرة، ومن خلال الآتي يمكنكم التعرف على طريقة تحضير الوصفة:

1- مكونات ماسك النشا والليمون

يتكون ماسك النشا من أربع عناصر طبيعية لها دور في تفتيح الأثار الناتجة عن حب الشباب والبقع الغامقة والنمش، وهي تتمثل في الآتي:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز Baking powder

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

قطرات قليلة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الكركم.

2- خطوات تحضير ماسك النشا والليمون

بعد التأكد من توفر كافة مكونات ماسك النشا والليمون، ويتم تحضيره من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار إناء نظيف، ويتم إضافة كافة المكونات السابق ذكرها.

مزج المكونات بشكل جيد لكي يتم الحصول على معجون.

بعد ذلك، يتم وضع المزيج على الوجه بصورة كاملة مع تجنب منطقة العينين.

ترك المعجون على البشرة لمدة 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء البارد بشكل جيد التخلص من أي بقايا.

دهن البشرة بكريم مرطب للحصول على الاستفادة الكاملة.

فوائد ماسك النشا للوجه

بعد التعرف على سر تركيبة كريم النشا والليمون لبشرة صافية، نوضح أن يوجد العديد من الفوائد لها الماسك، وهي تشمل ما يلي:

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

ترطيب البشرة.

تقليل ظهور البثور وحب الشباب.

تنظيف المسام.

إخفاء مؤشرات الشيخوخة.

تقشير البشرة.

تخفيف حروق الشمس.

تجديد خلايا البشرة.

تقليل ظهور التجاعيد.

بذلك، يكون قد تم التعرف على سر تركيبة كريم النشا والليمون لبشرة صافية خالية من البقع، حيث إن النشا مفيدة للبشرة وتقليل ظهور البثور وحب الشباب كما أنه يعتبر مقشر خفيف للتخلص من خلايا الجلد الميتة.