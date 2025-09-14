نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادى دجلة تبرهن على قوة برامجها التدريبية باكتساح البطولات الدولية والمحلية في الألعاب الفردية خلال شهر واحد فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أبطال أندية وادى دجلة – أكبر الأندية الرياضية الخاصة في مصر – تألقهم اللافت على الساحة الرياضية الدولية خلال أغسطس 2025 الماضي، وذلك من خلال مشاركتهم المتميزة في بطولات عالمية وقارية في رياضات متنوعة، كان أبرزها الإسكواش والسباحة للقدرات الخاصة، إلى جانب الجمباز الفني، سباحة الزعانف، وكرة السرعة، حيث حصد أبطال النادي مراكز متقدمة وميداليات متميزة، تؤكد مكانة النادي كمنصة لصناعة الأبطال.

في البداية، واصل لاعب وادى دجلة ومنتخب مصر آدم حول تألقه اللافت، وحقق مفاجأة مدوية بفوزه على النيوزيلندي بول كول، المصنف الثالث عالميًا، في دور الـ32 من بطولة مصر الدولية للإسكواش المقامة من 8 إلى 19 سبتمبر الجاري، بنتيجة 3-1 (3-11، 11-9، 13-11، 12-10). بهذا الانتصار التاريخي، تأهل آدم إلى دور الـ16 ليواجه المصري فارس الدسوقي في مواجهة مصرية مرتقبة، ضمن بطولة تشهد مشاركة 152 لاعبًا ولاعبة من 29 دولة، ويتنافسون على مجموع جوائز يتجاوز 700 ألف دولار.

وفي بطولة العالم للسباحة لذوي القدرات الخاصة، التي أقيمت في تايلاند في الفترة من 20 إلى 30 أغسطس 2025، تألقت البطلة فريدة أسامة – أصغر سباحة من ذوي متلازمة داون تشارك في نسخة البطولة – وقد نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بتتويجها بذهبيتين في سباقي 100 متر ظهر و1500 متر حرة، إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية في سباقات 200 متر ظهر، 800 متر حرة، و200 متر حرة. وبفضل هذا الأداء المذهل، ساهمت فريدة في تقدم المنتخب المصري إلى المركز الـ17 عالميًا، كما تم تصنيفها (رابع أفضل سباحة داون في البطولة)، في إنجاز يضاف إلى سجلها الذهبي، كونها أصغر بطلة مصرية وعالمية تحقق هذا المستوى في تاريخ البطولة.

وشهدت البطولة نفسها تألق اللاعبة ياسمين حسان، لاعبة أندية وادى دجلة ومنتخبنا الوطني، والتي نافست في ستة سباقات مختلفة، وحققت المركز الخامس في 50 متر ظهر، والسادس في 200 متر ظهر، والسابع في سباقي 50 متر حرة و400 متر حرة، والثامن في 200 متر حرة، والعاشر في 100 متر حرة، لتثبت جدارتها ضمن كوكبة النخبة في البطولة العالمية.

أما البطل محمد عرفات، فقد حقق المركز الرابع في 400 متر حرة، والمركز الثامن في 200 متر ظهر، بعد أداء قوي يعكس تطوره اللافت في السباحة الحرة والظهر. كما قدمت اللاعبة روان أحمد مشاركة مميزة، بعد أن احتلت المركز التاسع في سباق 100 متر حرة، والعاشر في سباق 100 متر ظهر، ضمن منافسات شهدت تنافسًا عالي المستوى بين نخبة من أبطال العالم.

وفي رياضة الجمباز الفني، واصل براعم أندية وادى دجلة – من فرعي شيراتون وأكتوبر – تحت 7 سنوات، حصد الألقاب في بطولة كأس مصر التي أقيمت يوم 28 أغسطس 2025 الماضي بصالة نادي مدينة نصر الرياضي، حيث أحرز اللاعبون 33 ميدالية ذهبية، في إنجاز يعكس جودة القاعدة التدريبية لألعاب البراعم داخل النادي، وقدرة الجهاز الفني على صقل المواهب منذ المراحل الأولى.

أما في رياضة كرة السرعة، فقد تألقت بطلات النادي ساندي تامر وندا أحمد في بطولة كأس الاتحاد الأولى – كبار، التي أقيمت على استاد القاهرة يوم 26 أغسطس الماضي 2025، بعد أن نجحن في التتويج بالميدالية الفضية وكأس المركز الثاني في منافسات الزوجي تحت 19 سنة، مما يعزز من حضور النادي على مستوى الألعاب السريعة.

وعلى صعيد الألعاب المائية، تستعد البطلة غادة محمد، لاعبة أندية وادى دجلة في سباحة الزعانف، لتمثيل مصر في بطولة العالم للمياه المفتوحة التي ينظمها الاتحاد المصري لسباحة الزعانف، والمقرر إقامتها في مدينة العلمين خلال شهر أكتوبر 2025، في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الدولية المتصاعدة.

جدير بالذكر أن هذا الزخم الرياضي الكبير الذي شهده شهر واحد فقط، يعكس اهتمام أندية وادى دجلة المتواصل بالألعاب الفردية، ويجسد التزامها الراسخ بتوفير بيئة رياضية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الأبطال. وتحرص منظومة وادى دجلة على تطبيق أعلى معايير الاحترافية من خلال برامج تدريبية متقدمة، ورعاية متكاملة تشمل الدعم النفسي، والطبي، والفني، بما يجعل من النادي منصة رياضية مستدامة لصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع رايتها في مختلف المحافل الدولية.