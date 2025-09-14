نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي من نادي الهلال بشأن اللاعب رينان لودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يود مجلس إدارة نادي الهلال أن يوضح لجماهيره ومتابعيه الكرام أنه قد تلقى خطابًا رسميًا من ممثلي اللاعب رينان لودي يفيد برغبة اللاعب في فسخ عقده المبرم مع النادي من طرف واحد.

ويؤكد النادي أنه يتعامل مع هذا الإجراء بكل جدية، وقد بدأ بالفعل في اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه التعاقدية والمالية، وذلك بما يتماشى مع أنظمة ولوائح الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم.

ويشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بـالشفافية والمصداقية في التعامل مع جماهير النادي، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الملف في حينها.

ويؤكد نادي الهلال حرصه الدائم على حماية مصالحه وحقوقه، بما يضمن الاستقرار الفني والإداري للنادي في جميع المراحل.