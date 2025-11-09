السيتي يُسقط ليفربول بالثلاثة!ألحق فريق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً بضيفه ليفربول 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية السيتي إرلينغ هالاند، ونيكو غونزاليس، وجيريمي دوكو في الدقائق 29 و45+ 3 و63 تواليا.

وحقق مانشستر سيتي فوزه السابع في البطولة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، فيما توقف رصيد ليفربول الذي مني بخسارته الخامسة هذا الموسم عند 18 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز برينتفورد على نيوكاسل 3 - 1، في مواجهة بادر فيها نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق هارفي بارنيس في الدقيقة 27، قبل أن يسجل برينتفورد ثلاثيته بواسطة كيفن شايد في الدقيقة 56 وإيجور تياجو (هدفان) في الدقيقتين 78 من ركلة جزاء و90 + 5.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي باقي المباريات، تغلب أستون فيلا على ضيفه بورنموث (4 - صفر) سجلها إيمي بوينديا، وأماندو أونانا، وروس باركلي، ودونيل مالين في الدقائق 28 و40 و77 و82 تواليا.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد بورنموث عند 18 نقطة أيضا ولكن في المركز التاسع.

بدوره استعاد نوتنغهام فورست نغمة الإنتصارات بعد فوزه على ليدز يونايتد 3 - 1، وهو الثاني له في البطولة مع ست هزائم فيما تعادل ثلاث مرات.

وسجل ثلاثية نوتنغهام فورست إبراهيم سنجاري، ومورغان جيبس وايت، وإليوت أندرسون في الدقائق 15 و68 و90 + 1 تواليا، فيما سجل لوكاس نميتشا الهدف الوحيد لفرريق ليدز يونايتد في الدقيقة 13.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما توقف رصيد ليدز، عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

من جهته، تعادل كريستال بالاس مع ضيفه برايتون دون أهداف، ليصبح رصيد الأول 17 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة أمام برايتون صاحب المركز الحادي عشر.