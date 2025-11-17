نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الالومنيوم والمنيا وتيم إف سي بدورى القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الاسبوع العاشر، لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني لكرة القدم عن فوز فريق الالومنيوم على فريق شباب ادفو بثلاثية نظيفة سجلها سليمان ومحمد سمير ومحمد خلف.

- فوز فريق النصر للتعدين على فريق مكادي برباعية نظيفة سجلها عبده مدد وأحمد امين وعبد المجيد جيدا وعلي جراده.

- فوز فريق سوهاج على فريق المدينه المنوره بهدف دون رد سجله أحمد وجيه.

- فوز فريق شبان قنا على فريق قفط بثلاثية نظيفة سجلها أحمد الليثي ومحمد صلاح وعمر جمال.

- فوز فريق شباب قوص على فريق المراغه بهدفين نظيفين سجلهما اسلام عبد النعيم.

-فوز فريق طهطا على فريق الاقصر بثلاثيه مقابل هدفين سجلهما فيلافيو وخالد صقر محمد طلعت لطهطا، بينما سجل سيد داوا للأقصر.

- فوز فريق شباب سوهاج على فريق البداري بثلاثية نظيفة سجلها هاشم السيد هدفين ومحمود سليمان هدف.

المجموعة الأولى ب شمال الصعيد

- فوز فريق سيلا على فريق الفيوم بهدفين نظيفين سجلهما أحمد جمعه وعصام الحضري.

- فوز فريق الاعلاميين على فريق نجوم مصر بثنائيه مقابل هدف سجلهما محمد عيد ومحمود السيد، وسجل ببا هدف نجوم مصر.

ـ فوز فريق المنيا على فريق تليفونات بني سويف بهدف رد سجله عبد الرحمن فضل.

ـ فوز فريق تيم اف سي على فريق كسكادا بثلاثية مقابل هدفين تقدم تيم إف سي بهدفين نظيفين سجلهما دوودا وتمكن فريق كاسكادا من تسجيل هدفين عن طريق اسلام عوض والياس، وتمكن فريق تيم إف سي من تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ـ فوز فريق مركز شباب طامية على فريق ناصر الفكرية بثلاثية مقابل هدفين.

- تعادل فريق بني مزار مع فريق مصر للمقاصة بهدف لمثله.

سجل الزاهي عبد النبي لمصر للمقاصة وجمال ايو الفتح لبني مزار.

وتختتم الجولة الثلاثاء 18 نوفمبر بلقاء فريق ملوي مع فريق جولدن جيت بملعب مركز شباب مطاي.