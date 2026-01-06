مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقياحجز منتخب مصر مقعده في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب، بعد فوزه الشاق على منتخب بنين 3-1، في مباراة جمعتهما مساء الاثنين وامتدت لشوطين إضافيين.

افتتحَ أهداف المباراة اللاعب المصري عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل النتيجة دوسو لاعب بينين في الدقيقة 83.

واحتكمَ المنتخبان بعدها إلى الأشواط الإضافية، وسجّلَ ياسر إبراهيم هدف التقدّم للفراعنة في الدقيقة 97، ثمّ ضمنَ نجم ليفربول محمد صلاح تأهُّل بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 124.

وتنتظر مصر الباحثة عن لقبها الثامن في البطولة الفائز من مواجهة الغد بين منتخبي كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو.