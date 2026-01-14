الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موعد مواجهة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، يترقب جمهور الكرة المصرية أداء الحكم الجابوني بيير أتشو الذي سيقود اللقاء، حيث ينطلق موعد المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يأتي ذلك في سياق أهمية اللقاء الذي يقام على أرض المغرب، الذي يحتضن البطولة هذا العام.

بشرة خير تسبق مواجهة السنغال.. منتخب مصر يحقق الانتصارات مع الحكم الجابوني إتشو

طاقم حكام المباراة

يتكون طاقم التحكيم من بيير أتشو حكما للساحة ومساعديه مارلايسيا بولاس وأيضا دانك ستيفن كحكم مساعد ثان، بينما يشغل الحكم جون جاك نادالا منصب الحكم الرابع، ويسند لحكم تقنية الفيديو الكيني بيتر كاماكو مسؤولية متابعة الأحداث، بمساعدة فيانا انتونيلا من إيسواتيني وأيضا الحكم الكاميروني ألفيس حي كبديل.

تاريخ التحكيم مع أتشو

يملك منتخب مصر سجلا جيدا مع حكم المباراة بيير أتشو، حيث لم يتلق المنتخب أي هزيمة تحت قيادته، فقد تمكن المنتخب من تحقيق الفوز على مالاوي وتعادل مع غانا، وأيضا الفوز على بنين، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للجماهير المصرية قبل مواجهة اليوم.

نتائج منتخب السنغال مع أتشو

على الجانب الآخر، عانى منتخب السنغال من هزيمة سابقة تحت إدارة أتشو، إذ خسر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، مما يعزز من موقف المنتخب المصري في المباراة القادمة.

سجل الفرق المصرية مع أتشو

تتباين نتائج فرق الكرة المصرية بقيادة أتشو، فقد قاد الأخير الأهلي في مباراتين نتج عنهما فوز في دوري أبطال أفريقيا وانتصار آخر للزمالك أمام أنيمبا، بينما شهدت منافسات بيراميدز مزيجاً من النتائج بين الفوز والتعادل والهزيمة، ما يعكس تجربة الفرق المصرية مع الحكم الجابوني.