الرياض - كتبت رنا صلاح - تكثف إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الحالية مفاوضاتها مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم مروان عثمان «أوتاكا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الأمامي بعد تراجع مستوى الثنائي جراديشار ومحمد شريف.

خلاص رسميًا.. الأهلي يخطف توقيع مهاجم منتخب مصر بعد تدخل الخطيب

وطرح الأهلي مقترحًا للتعاقد مع أوتاكا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مقابل إعارة محمد عبد الله للفريق نفسه خلال الفترة ذاتها، إلى جانب انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى سيراميكا بشكل نهائي، ضمن الصفقة التبادلية المطروحة بين الطرفين.

تفاصيل عرض الأهلي لضم أوتاكا

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين إدارات الناديين للوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق قبل غلق باب القيد الشتوي، خاصة بعد حصول الصفقة على موافقة المدير الفني ييس توروب، الذي أبدى قناعته بقدرات اللاعب الفنية وحاجته له في المرحلة المقبلة.

استعدادات الأهلي للعودة للمباريات

على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول تدريباته اليومية بقيادة ييس توروب استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقررة مساء الخميس المقبل، ضمن ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وفي الإطار القاري، قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، لخوض مواجهة يانج أفريكانز المقررة يوم 30 يناير الجاري، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل، حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور السعة الجماهيرية الكاملة لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة على استاد برج العرب، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين في دور المجموعات، حقق خلالهما فوزًا كبيرًا على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في القاهرة، قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 خارج أرضه، على أن يخوض مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام يانج أفريكانز بالقاهرة ثم في تنزانيا.