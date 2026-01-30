الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك تفاصيل تحركات فريقها استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، الفريق يتهيأ لخوض المران الأخير قبل اللقاء الذي سيجمعهما غداً السبت، الاجتماع الفني للمباراة عُقد بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومندوبي الناديين، وتناول الاجتماع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى طاقماً باللون الفسفوري، اللقاء مقرر في الثالثة من عصر الغد على استاد أماني بجزيرة زانزبار في تنزانيا ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات.

الأهلي يستعد لخوض المران الختامي قبل مواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال

توروب يسعى لوضع خطة مناسبة للمواجهة

يتطلع المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى رسم خطة اللقاء خلال مران اليوم، حيث سيحدد واجبات اللاعبين واختياراته الفنية المميزة، سيتضمن المران 22 لاعباً قام النادي بضمهم في الرحلة إلى تنزانيا، ومن أبرزهم محمد الشناوي، وأحمد رمضان، وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى لاعبين آخرين، تسعى الإدارة لتقديم أفضل تجهيز للفريق خلال هذه الفترة الحرجة.

غيابات ملحوظة في صفوف الأهلي

خرج من قائمة اللاعبين المسافرين إلى تنزانيا عدد من الأسماء البارزة مثل أحمد عبد القادر وأشرف داري، بالإضافة إلى السلوفيني جراديشار الذي انتقل إلى الدوري المجري على سبيل الإعارة، المفاجأة كانت غياب إمام عاشور الذي تخلّف عن الرحلة قبل الإقلاع بوقت قصير، وقد تم فرض غرامة مالية عليه مع إيقافه أسبوعين، سيقوم بالتدريب بشكل فردي خلال هذه الفترة.