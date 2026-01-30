الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد اليوم الجمعة 30 يناير 2026 تطورات مثيرة في الساحة الرياضية المصرية، حيث تركزت الأنظار على مجموعة من الأحداث البارزة داخل الأندية المصرية مثل الأهلي والزمالك، مما ينذر بمنافسات قوية وفصول جديدة في بطولة الدوري الممتاز، كما تسلط الأضواء أيضاً على تحركات اللاعبين والقرارات الفنية التي قد تؤثر على مصير الفرق، حدثت هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق بعض البطولات المحلية، مما يجعل كل الأعين مشدودة إلى مستجدات هذه المرحلة المهمة من الموسم الكروي، كل هذا يجعل من اليوم يوماً حافلاً بالأحداث وتتواصل الصراعات بين الأندية لتحقيق الإنجازات والتفوق،

سبع أخبار رياضية مميزة لا ينبغي أن تفوتها اليوم لجميع عشاق الرياضة

كامويش يبدأ مشوار مع الأهلي

اجتاز اللاعب الإنجولي أيلتسين كامويش الفحص الطبي بنجاح في القاهرة، حيث حضر إلى العاصمة أمس الخميس لبدء تجربته مع الأهلي بشكل رسمي، يترقب جميع محبي الأهلي ظهور كامويش في صفوف الفريق عصر اليوم الجمعة لتصوير فيديو تقديمه لوسائل الإعلام،

تأتي هذه الصفقة في إطار سعي الأهلي لتعزيز صفوفه قبل استكمال المنافسات المحلية والقارية، حيث يترقب الجهاز الفني إضافة مزيد من الجودة في الأداء مع انضمام كامويش،

أزمة عواد تهز الزمالك

يواجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك اتهامات بالتسريب، مما أثار حالة من الاستياء لدى معتمد جمال المدير الفني للفريق، جاء ذلك بعدما اعترض عواد على بعض القرارات الفنية، ما أدى إلى خلق أزمة داخل الفريق قبل مواجهة بتروجت الأخيرة،

انتهت تلك المواجهة بفوز الزمالك بهدفين دون رد، لكن الأزمة قد تؤثر على استقرار الفريق أثناء المنافسات القادمة، مما يثير التساؤلات حول مستقبل عواد مع الفريق،

الأهلي يعير جراديشار للمجر

أعلن النادي الأهلي رسمياً إعارته للاعب نيتس جراديشار إلى أويبيشت المجري لمدة 6 أشهر بنية البيع، حيث تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية اللازمة، تأتي هذه الإعارة ضمن خطة الأهلي لتقليل عدد اللاعبين في صفوفه،

غادر جراديشار مصر خلال الساعات الماضية للانضمام لناديه الجديد، ما يفتح المجال أمام لاعبين آخرين للمشاركة بشكل أكبر مع الفريق في الدوري،

حسام حسن ينظر للوجوه الجديدة

يبحث حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري عن ضم عدد من اللاعبين الشباب خلال المعسكر المرتقب في شهر مارس، تأتي هذه الخطوة ضمن خطط تطوير المستوى قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026،

تحظى هذه الوجوه الجديدة بفرصة لإثبات قدرتها على المنافسة في المستوى العالي، مما قد يشكل إضافة قوية للمنتخب،

إمام عاشور والعقوبات المتوقعة

تواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع اللاعب إمام عاشور لإخطاره بالعقوبة المرتقبة بسبب غيابه المفاجئ عن رحلة تنزانيا، تأتي هذه العقوبة ضمن إجراءات الانضباط التي يتبعها النادي للحد من المخالفات،

في حالة عدم التزام عاشور بتنفيذ العقوبات ستكون النتائج أكثر صارمة، مما يقدم أملاً للطبيعة الحاسمة لتعاملات الأهلي مع اللاعبين،