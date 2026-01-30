الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منى عبد الكريم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وشقيقة والد اللاعب، عن انتقال حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين إلى نادي برشلونة الإسباني، في خطوة تاريخية تعكس نجاح المنظومة الرياضية في اكتشاف وتنمية المواهب المصرية وبداية احتراف مبكر له مع أحد أكبر الأندية العالمية، جاء هذا الإعلان بعد توقيع العقد الثلاثي الذي يجمع بين الأهلي وبرشلونة واللاعب، حيث قدمت منى تفاصيل هامة حول الخطوة الجديدة في مسيرة اللاعب

حمزة ينتقل إلى برشلونة رسميًا بعد توقيع العقد الثلاثي مع الأهلي حسب إعلان منى عبد الكريم

حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أكدت منى عبد الكريم أن توقيع العقد الثلاثي بين النادي الأهلي ونادي برشلونة واللاعب حمزة عبد الكريم تم بالفعل، مشيرة إلى انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بالانتقال، كما تم تمديد عقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم إضافي، لتأكيد ارتباطه بالنادي الأحمر حتى عام 2028، مما يعكس حرص الأهلي على الحفاظ على حقوقه ورعاية مواهبه الشابة،

وكتبت منى على حسابها الرسمي: “الحمد لله تم توقيع العقد الثلاثي بين الأهلي وبرشلونة والابن الغالي حمزة، كما تم تمديد عقد حمزة مع الأهلي، ويسافر غداً لإجراء الكشف الطبي والانضمام رسمياً إلى برشلونة، شكراً للتهاني والدعوات”.

الكشف الطبي غدا في إسبانيا

سيسافر حمزة عبد الكريم غداً إلى إسبانيا للخضوع للكشف الطبي قبيل انضمامه الرسمي إلى برشلونة، وسط دعم كبير من أسرته والجماهير المصرية، هذه الخطوة تمثل بداية مهمة في مشوار اللاعب وقد تشكل علامة فارقة في مسيرته الرياضية،

يعتبر حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، إذ قدم أداءً متميزاً مع فرق الناشئين في الأهلي، وتميز بمهاراته الفنية وسرعته، مما جعله محط أنظار الكثيرين، ويشغل اللاعب مركزاً هاماً في منتخب مصر للناشئين،

خطوة مشجعة للاعبين المصريين

تمثل انتفاضة حمزة في الانضمام إلى برشلونة دليلاً قوياً على نجاح نظام اكتشاف المواهب في الأهلي، ويعتبر المؤشر على قدرة اللاعب المصري الصغير على مجابهة الاحتراف في أوروبا في مرحلة مبكرة، مما يبشر بمستقبل مشرق له،

تُظهر هذه التجربة أن الأندية المصرية قادرة على تزويد اللاعبين بفرص للظهور على الساحة العالمية، ومن المتوقع أن تمنح حمزة خبرات ثمينة تُعزز مستواه الفني وتفتح له أبواب النجومية،

دعم جماهيري كبير

يحظى حمزة بدعم غير مسبوق منذ إعلان انتقاله، حيث أبدت الجماهير المصرية حماسها وتشجيعها له، مما يؤكد على مكانة اللاعب في قلوب عشاق الساحرة المستديرة في مصر،

وفي ختام رسالتها، دعت منى عبد الكريم الجميع للدعاء لحمزة بالتوفيق في مغامرته الجديدة، مشددة على أهمية هذه الخطوة ليس فقط للاعب، بل للكرة المصرية ككل، التي تأمل في تقديم لاعبيها بصورة مشرفة على مستوى عالمي،