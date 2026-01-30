الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقى النادي الأهلي تطورات إيجابية قبل مواجهة الهلال المرتقبة في الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين، حيث تأكدت عودة الثنائي علي مجرشي وزكريا هوساوي للمشاركة مع الفريق، مما يعزز فرص الفريق في الانتصار. اللاعبان غابا عن اللقاء السابق بسبب الإيقاف، لكنهما الآن باتا جاهزين لتدعيم الخط الدفاعي في مواجهة مطلوبة على ملعب “المملكة أرينا” يوم الاثنين القادم.

استعدادات قوية في الأهلي مع عودة الثنائي قبل مواجهة الهلال المرتقبة في الكلاسيكو

عودة العناصر الأساسية

يشكل مجرشي وهوساوي عدداً مهمّاً من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، حيث يعتبران من اللاعبين الذين ساهموا بشكل فعّال في أداء الفريق. عودتهما تعدّ نقطة انطلاق مثالية تُعزز من القوة الدفاعية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة.

تأثير الفوز الكبير على الاتفاق

يدخل الأهلي الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققه أمام الاتفاق بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الجولة الماضية. هذا الفوز أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 43 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات.

استعدادات خاصة لمواجهة الهلال

تتمثل مواجهة الهلال في اختبار حقيقي للأهلي هذا الموسم، وسيعمل الجهاز الفني على استغلال عودة العناصر الأساسية لتحسين الأداء. يتطلع الفريق إلى نتيجة إيجابية في ملعب الخصم الجديد، مما يجعل التحضيرات تكثف في الأيام الحالية لضمان جاهزية كل اللاعبين.

الأداء التكتيكي المتنوع

عودة الثنائي ستمنح الجهاز الفني خيارات تكتيكية متعددة، مما يساعد الفريق في تأمين الدفاع ويعزز من القدرة الهجومية. ويعول الأهلي على خبرات لاعبيه في خوض هذه المباراة الحاسمة التي قد تحدد مسار الفريق في لقب الدوري هذا الموسم.