الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبيه من مناقشة أزمة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، الذي تعرض لعقوبة انضباطية كبيرة في الساعات الأخيرة، وطالبهم بالتركيز الكامل في مباراة يانج أفريكانز الحاسمة، مشدداً على ضرورة إغلاق هذا الملف للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مباراة تؤثر على مسيرة النادي في المنافسات الأفريقية، من جانبه، عقد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها أن الالتزام والانضباط يمثلان أولوية داخل القلعة الحمراء، وأن الفريق لا يعتمد على لاعب بعينه مهما كانت الظروف.

وليد صلاح الدين يؤكد لـ”نجوم الأهلي” ضرورة التزام الصمت حول أزمة إمام عاشور الحالية

عقوبة تاريخية ضد إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي عن توقيع عقوبة انضباطية صارمة على إمام عاشور بسبب غيابه عن السفر مع بعثة الفريق، وتبلغ العقوبة الأكبر في تاريخ النادي، وتم إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين مع فرض غرامة مالية تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وسيخضع لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف، حيث يعتبر هذا القرار خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط داخل الفريق.

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

رغم تعذر تواصل المسؤولين في الأهلي مع إمام عاشور، إلا أن اللاعب أبدى تفاعلاً عبر موقع إنستجرام، حيث تفاعل مع صورة لمحمد صلاح، والتي نشرها في الساعة السادسة مساءً، وقام بوضع إعجاب على الصورة، مما يبرز ابتعاده عن الأحداث الحالية والتركيز على مسيرته الشخصية.