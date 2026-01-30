الرياض - كتبت رنا صلاح - في 30 يناير 2025، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب أشرف بن شرقي، حيث جاءت هذه الصفقة في إطار تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبضغوطة الانتقال الحر، وذلك لمدة موسمين ونصف، وعاد بن شرقي للدوري المصري بعد غياب استمر موسمين ونصف بعد مغادرته لنادي الزمالك، حيث ارتبطت مسيرته هناك بتحقيق العديد من البطولات والأرقام المميزة، ويسعى الأهلي لاستفادة من خبراته في المنافسات المحلية والقارية، وكان بن شرقي قد تألق سابقًا مع الزمالك الذي لعب له بين عامي 2019 و2022، حيث يعتبر واحدًا من أبرز نجوم الفريق خلال تلك الفترة.

أرقام أشرف بن شرقى تواصل التألق مع الأهلي في ذكرى انتقاله إلى القلعة الحمراء اليوم

مشوار أشرف بن شرقي قبل الأهلي

بدأ بن شرقي مشواره الاحترافي مع نادي المغرب الفاسي، حيث كانت بدايته من 1 أغسطس 2014 حتى 24 أغسطس 2016، وشارك في 48 مباراة وسجل 13 هدفًا مع تقديم 5 تمريرات حاسمة، ثم انتقل للوداد الرياضي من أغسطس 2016 حتى يناير 2018، لعب 43 مباراة وسجل 9 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة، وفي يناير 2018، انتقل لصالح الهلال السعودي وشارك في 13 مباراة وسجل 3 أهداف وقدم 2 تمريرات حاسمة، وفي أغسطس 2018، انتقل لنادي لانس الفرنسي.

مع لانس، لعب بن شرقي 26 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم 1 تمريرات حاسمة، وعاد للدوري المصري مع الزمالك من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022، حيث قدم أداءً رائعًا في 111 مباراة ساهم فيها بتسجيل 43 هدفًا وتقديم 28 تمريرة حاسمة، وبعد مغادرته الزمالك، لعب لنادي الجزيرة الإماراتي لخوض منافسات موسمية مع 33 مباراة سجل فيها 9 أهداف قبل الانضمام للريان القطري لاحقًا.

أرقام أشرف بن شرقي مع الأهلي

خلال الفترة التي قضاها بن شرقي مع الأهلي، لعب 35 مباراة، حيث وصل مجمل مشاركاته إلى 13 مساهمة تهديفية بتسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، وظهر بمستويات مميزة في البطولات المحلية، حيث سجل 5 أهداف وصنع 4 في الدوري، كما أضاف 1 في البطولات الأفريقية وكأس العالم للأندية، ونجح في التألق خلال السوبر المصري من خلال تسجيله وتقديمه لصناعته بهدف واحد.

تعتبر مساهمات بن شرقي في الأهلي إضافة قوية للخط الأمامي، حيث يسعى الفريق لتحقيق المزيد من الألقاب والمنافسة على جميع الأصعدة بعد توقيع هذا العقد، ويبدو أن بن شرقي سيكون عنصراً حاسماً في خطط المدرب لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذا الموسم، هو ما يجعله نجمًا محوريًا في البطولة المقبلة.