في مثل هذا اليوم، 30 يناير 2018، شهدت الكرة المصرية لحظة فارقة بتعاقد النادي الأهلي مع المهاجم محمد شريف، والذي انضم قادما من وادي دجلة لمدة أربعة أعوام ونصف، وكانت الصفقة تكلف خزينة الأهلي 10 ملايين جنيه، مما جعله يتفوق على الزمالك في سباق الانتقالات، ومنذ ذلك الحين بدأ شريف في كتابة فصل جديد من مسيرته الكروية مع النادي الأحمر، حيث سجل العديد من الإنجازات والبطولات.

احتفالاً بذكري انتقاله، حصاد محمد شريف المميز مع الأهلي وما حققه من إنجازات

مسيرة إعارته إلى إنبي

انتقل محمد شريف في أواخر عام 2018 إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة، حيث كان ذلك القرار بناءً على رغبة المدير الفني وقتها، الفرنسي باتريس كارتيرون، وقدم هناك أداء لافتا حيث سجل 15 هدفا في الدوري الممتاز، مما ساهم في عودته إلى الأهلي مجددا.

العودة وتجديد النشاط

عاد شريف إلى الأهلي في مطلع موسم 2020-2021، ليحقق مع الفريق العديد من الألقاب، منها دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين، وفي الموسم الماضي، سجل شريف 21 هدفا ليصبح هداف الدوري، رغم خسارة الفريق للبطولة.

إنجازاته مع الأهلي

يسجل محمد شريف أرقاما مميزة مع الأهلي، حيث يتصدر قائمة الهدافين في مباريات القمة أمام الزمالك برصيد 7 أهداف، ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، وعقب رحيله إلى الخليج السعودي لفترة، عاد مجددًا ليواصل التألق.

إحصائيات مميزة

خلال مسيرته مع الأهلي، سجل شريف 63 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة، حيث أظهر أداء متميزا في جميع البطولات، بما في ذلك الدوري والكأس، وتمتد عقده مع النادي حتى عام 2030، مما يعكس التزامه ورغبته في الاستمرار مع الفريق الأبرز في مصر.