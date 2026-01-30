الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نادي التعاون اليوم الجمعة عن عودة اللاعب فهد الرشيدي من الأهلي، حيث تم إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس”، الذي أكد أن العقد يمتد لموسمين ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر. اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد انتقل إلى الأهلي في يناير 2023، ولكنه عاد مجددًا لصفوف التعاون.

فهد الرشيدي يعود رسميًا إلى صفوف التعاون بعد انتقاله من الأهلي لكرة القدم

تفاصيل الصفقة

تمت الصفقة بعد مفاوضات جادة بين الناديين، حيث تم الاتفاق على جميع البنود المتعلقة بالعقد. التعاون يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين متميزين قبل بداية مرحلة الإياب من الدوري، مما يعكس رغبة النادي في المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

الدور الذي سيلعبه الرشيدي

من المتوقع أن يكون فهد الرشيدي إضافة قوية لفريق التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة بعد تجربته مع الأهلي. تأمل إدارة النادي أن يسهم اللاعب في تحسين أداء الفريق وتعزيز الهجوم خلال المباريات الحاسمة.

ردود الفعل من الجماهير

لقيت صفقة عودة الرشيدي ردود فعل إيجابية من جماهير التعاون، التي ترى فيه لاعبًا قادرًا على تحقيق الإضافات الفنية المطلوبة. وقد عبّر مشجعو النادي عن تفاؤلهم بعودة اللاعب، مؤكدين أن هذه الصفقة ستعزز من فرص النجاح في المنافسات المقبلة.

مستقبل التعاون مع الرشيدي

يأمل نادي التعاون أن ينجح الرشيدي في تقديم مستوى متميز في الفترة المقبلة، مما يسهم في تعزيز النتائج الإيجابية. كما أن وجوده ضمن صفوف الفريق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المنشودة.