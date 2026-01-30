الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الأهلي للإعلان الرسمي عن ضم الإنجولي أيلتسين كامويش، مهاجم جديد للفريق، حيث يجري حالياً جلسة تصوير في استاد التتش، وذلك بعد انتهاء كل إجراءات التعاقد، ويأتي هذا الانتقال في إطار تعزيز صفوف الفريق قبل المنافسات القادمة، خصوصاً في ظل إغلاق باب القيد الأفريقي الذي يكون غداً السبت، وفي ضوء ما حققه كامويش من نجاح في الكشف الطبي الذي أجراه اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، سيتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق.

كامويش يجري جلسة تصوير مميزة مع الأهلي ويشارك في تدريبات المستبعدين غداً

كامويش يشارك في تدريب المستبعدين

سيتواجد كامويش في تدريبات المستبعدين عن رحلة تنزانيا غداً السبت، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية جديدة له داخل الفريق، ويرغب الجهاز الفني في إقامة تنسيق جيد مع اللاعب لتأهيله سريعاً للمشاركة في المباريات القادمة.

قيد كامويش في القائمة الإفريقية

يعمل الجهاز الإداري في الأهلي على Vإجراءات قيد كامويش في القائمتين المحلية والأفريقية خلال الساعات القليلة المقبلة، ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات، إذ تعتبر هذه المرحلة حاسمة قبل انطلاق المحطة الجديدة للبطولات، ويعكس ذلك حرص الأهلي على استغلال الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب.

الأهلي يضم كامويش على سبيل الإعارة

تعاقد الأهلي رسميًا مع كامويش على سبيل الإعارة من نادي ترومسو النرويجي، حيث ستمتد فترة الإعارة حتى انتهاء الموسم مقابل 500 ألف دولار، ويتضمن العقد بندًا يتيح للأهلي أحقية الشراء النهائي بعد انتهاء فترة الإعارة بسعر مليون و800 ألف دولار، هذا ويعزز الانتقال الجديد من قدرة الفريق على المنافسة.

المغادرة والإجراءات الإدارية

في إطار التنقلات، أعلن الأهلي عن انتقال اللاعب السلوفيني نيتس جراديشار إلى نادي أويبيشت المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية، وبهذا تكتمل سلسلة الانتقالات التي يشهدها الأهلي في الوقت الحالي لتعزيز التشكيلة.