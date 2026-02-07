الرياض - كتبت رنا صلاح - فاز النادي الأهلي على نادي الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ستاد البترا ضمن منافسات الدوري الأردني للمحترفين.

الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المحترفين

وسجل أهداف الأهلي عمر خضر في الدقيقة 19 وويدلسون في الدقيقة 21، فيما سجل ياسين البخيت هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة من 15 مباراة، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 15 نقطة من 14 مباراة، بحسب جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين حتى تاريخ اليوم.

وشهد اللقاء تنافسا قويا بين الفريقين، وسط متابعة جماهيرية واسعة، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.