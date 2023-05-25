انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. الفيديوهات المحذوفه والممنوعة من العرض من فيلم لحم رخيييي ص بطولة إلهام شاهين مع فنان شهير فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إلهام شاهين واحدة من أشهر الفنانات في مصر قدمت الكثير من الاعمال الكبيره مع نجوم عديده ومن أبرزهم عادل امام نور الشريف

الفنانه المصريه الهام شاهين من الفنانات الاكثر شهره في السنوات الماضيه وذلك من خلال ادوار الكثيره التي قامت بها وتشتهر الهام شاهين بكثير من ادوارها التي يحبها الشباب ولاسيما ادوار والحب.

ومن اشهر الافلام التي قدمتها الفنانه الهام شاهين فيلم لحم رخيص الذي كانت فيه العديد بالنجوم ولعل ابرازهم الفنانه الكبير كمال الشناوي.

قدمت فيه الهام شاهين اداء اكثر من رائع في هذا الفيلم ولكن في بعض الفيديوهات تم حذفها من اجل ان يتم عرض الفيلم.

وقد يا ابني لكم في هذا الفيديو بعد المشاهد التي منعت من العرض في فيلم لحم طط بطوله الفنانه الهام شاهين