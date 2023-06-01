انت الان تتابع خبر. الجديد شديد.. هيفاء وهبي تشعل غرائز الشباب علي ممشي أهل مصر بوصلة رقص قوية ومثير بفستان قصير يكشف كل شي ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النجم اللبنانيه هيفاء وهبي ان تخطف الانظار بجمالها ورشقتها وأنوثتها طريقه كبيره جدا على صفحات التواصل الاجتماعيه مؤخرا بعد ان قامت بنشر مقطع فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا في ممشى اهل مصر والتي جاءت تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وصوره كبيره جدا في الايام القليله الماضيه.

حيث حيث ظهرت النجمه اللبنانيه هيفاء وهبي بفستان ضيق للغايه وقصير بطريقه كبيره جدا وكانت الفنان هيفاء وهبي تقوم بوصله رقص كبيره جدا في ممشى اهل مصر.

وقامت الفنانه هيفاء وهبي في الحفل الذي اقامته في ممشى اهل مصر وهي ترقص وتتمايل بطريقه في غايه الروعه والجمال حيث كانت ترقص على الاغنيه الشهيره فاكرني وقدمت مجموعه كبيره جدا من الاغاني المحببه لها وهي ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال اعجب الكثير بمقطع الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما انتقدها البعض الاخر بسبب ملابسها التي كانت ترتديها.