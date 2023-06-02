انت الان تتابع خبر كما أمها بدون خجل.. القشطه ملكه جمال مصر ليلى علوي في مشهد جميل مع محمود حميدة تحول المشهد الي حقيقيه بالفيلم من العرض.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هو أحد اقوي الافلام في السنيما المصرية إلا أن مجموعة كبيرة المتابعين طالبوا يوقفه عن العرض بسبب المشاهد .

التي يحتوي عليها هذا الفيلم أنه فيلم بحب السينما للفنانة من بطولة الفنانة ليلي علوي ومحمود حميده.

وقد كان الذي جمع بين محمود حميده وليلي علوي من أكثر في السنيما المصرية حيث كان المشهد في غرفة النوم وتحول التمثيل الي حقيقة.

بعد عدة لقطات من المعاشرة لهما مما جعل المخرج والمصورين وطاقم العمل في دهشة من أمرهم لما يرونه أمامهم حيث كانت ترتدي ليلي علوي اسود مكشوف بدرجه كبيره من ناحية

و تداولت عدة انتقادات كبيرة جدا بسبب هذا الفيلم الذي عند عرضه قامت الدنيا ورجال و محامون مسيحيين وطالبوا بوقف هذا الفيلم لانه يتعرض للدين المسيحي من وجهة نظرهم بسبب السخرية التي حدثت داخل الفيلم