محمد بن زايد: السلام مع إسرائيل مهم لأسباب كثيرة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك أسباباً كثيرة دفعت الإمارات لإقامة سلام كامل مع إسرائيل.

جاء ذلك في حوار مع المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، الدكتور “روبرت ساتلوف”، بمناسبة حصول سموه على جائزة رجل الدولة- الباحث من المعهد.

وعند سؤال “ساتلوف” صاحب السمو عن سبب السلام مع إسرائيل الآن، أجاب: سؤالك مهم جداً.. لماذا قررنا هذا القرار الكبير؟ حقيقة وجدنا فرصة أن تكون هناك علاقة دبلوماسية.. وهذا قرار بالنسبة لنا مهم لـ أسباب كثيرة منها:

أولا: للفلسطينيين أنفسهم.

ثانياً: لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا ساعون لهذا السلام.

ثالثاً: رسالة ورثناها عن المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه، فهو صاحب رسالة سلام. وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، هذه رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير.

وحول سؤال عن مخاطر القرار، أجاب سموه: “لكل قرار مخاطره بدون شك.. فمنطقة الشرق الأوسط صعبة، ولكن الحافز والنتائج التي نحصل عليها أكبر بكثير من الخسائر.. فنحن لما قررنا هذا القرار كنا نتطلع إلى تعاون أكبر من السلام نفسه، فدولة الإمارات تطمح إلى سلام أكبر من ذلك، وهو النفع العام”.

وجرت المقابلة في أبو ظبي في أكتوبر 2021، قبل حفل جائزة رجل الدولة- الباحث، في 18 نوفمبر 2021، بمدينة نيويورك، وفق صحيفة “البيان”.